مباحثات أمنية «روسية - فرنسية» في موسكو

ناقش أمين عام مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، مع الأمين العام للدفاع والأمن القومي الفرنسي، السيدة كلير لاندي، التعاون الأمني بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة موسكو.

وذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان "نوقشت جوانب مختلفة بشأن التفاعل الروسي الفرنسي في مجال الأمن، وذلك ضمن سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات والمحادثات الهاتفية بين الرئيسين الروسي و الفرنسي"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأعطى الطرفان اهتمامًا خاصًا بقضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي، وكذلك التعاون بين البلدين في مجال أمن المعلومات.

هذا وتستضيف موسكو مباحثات بصيغة "2+2 "(لوزيري دفاع وخارجية روسيا وفرنسا) في إطار الجلسة الثانية عشرة لمجلس التعاون الأمني الروسي - الفرنسي