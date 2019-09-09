محافظ بني سويف يتفقد مشروع تأهيل وتشغيل المستشفى المركزي «ب» بشرق النيل

تفقد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ24 سرير بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي (ب)، من خلال المساهمة المجتمعية من شركة تيتان للأسمنت عن طريق بروتوكول موقع تحت رعاية المحافظ بين مديرية الصحة والشركة.

وتبنى المحافظ مشروع تشغيل المستشفى التي تم إنشاؤها عن طريق جهاز مدينة بني سويف الجديدة في 27 يوليو 2002 ولم تعمل المستشفى سوى عام واحد كاستقبال وتوقفت بعدها عن العمل لمدة تجاوزت عن 15 عام.

وبدأت الشركة بتجهيز المستشفى من أثاث وتجهيز غرف عمليات النساء والتوليد والأطفال و16حضانة، و6 عيادات خارجية (جلدية - باطنة - نساء وتوليد – أطفال – جراحة)، والعناية المركزة ومعامل تحاليل وأجهزة ومستلزمات طبية ومنطومة الحماية المدنية، وغيرها من المستلزمات المطلوبة لتشغيل المستشفى طبقًا للكشوف المعدة بمعرفة مديرية الصحة والمتضمنة أصناف ومواصفات التجهيزات والمعدات والمستلزمات وتركيبها، بالإضافة لمركز توعية خاص بصحة الأسرة لتقديم خدمات للأم والطفولة ومراعاة متطلبات طب الأسرة.

وتفقد محافظ بني سويف الأعمال الجارية ، واستمع من المهندسين المختصين عن سير العمل، الذين أوضحوا أنه تم إنجاز 70% من أعمال التأهيل وأعمال التجهيزات الفنية والهندسية اللازمة قبل تركيب الأجهزة الطبية.