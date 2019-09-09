سيتي جروب وكريدي سويس ينتظران صفقات الخصخصة في الدول الأفريقية

قال مسؤولون في بنكي "سيتي جروب" الأمريكي "وكريدي سويس" السويسري إنهم يترقبون صفقات الخصخصة المنتظر طرحها في العديد من دول القارة الأفريقية بدءا بأثيوبيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "فيكاس سيث" رئيس قطاع صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "كريدي سويس" قوله على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لإفريقيا الذي استضافته مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية خلال الأيام الماضية القول إن "الخصخصة هي الموضوع الذي نرى أنه أصبح مهما بصورة متزايدة في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الكثير من الحكومات الأفريقية.. العديد من الحكومات (الأفريقية) أدركت الحاجة إلى الإصلاح".

وأضاف أن "صفقات كبيرة" مثل مزايدات قطاع الاتصالات في أثيوبيا واعتزام أنجولا خصخصة 175 شركة تعتبر صفقات "متوقعة بشدة".

يذكر أن حماس الشركات الأجنبية للاستثمار في أفريقيا ظل متقلبا لفترة طويلة، لكن دخول اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا حيز التطبيق في وقت سابق من العام الحالي سيؤدي إلى قيام سوق واحدة تضم حوالي 2ر1 مليار شخص وتمتلك إجمالي ناتج محلي قدره 5ر2 تريليون دولار تقريبا. كما أن ستة من أسرع الاقتصادات العالمية نموا موجودة في أفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن ميجول أزفيدو رئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط وأفريقيا في "سيتي جروب" القول إن شرق أفريقيا أصبحت تجذب اهتمام الشركات الإقليمية التي تسعى إلى التوسع في أثيوبيا، التي تعتبر ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادها بمعدل 7% سنويا في المتوسط حتى 2024.