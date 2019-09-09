مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بعد انفجار 3 عبوات ناسفة في كركوك بالعراق

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أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية اليوم الاثنين بأن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب سبعة آخرون بعد انفجار ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة الليلة الماضية بمدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وانفجرت الليلة الماضية عبوة قرب حسينية المهدي جنوبي مدينة كركوك خلال إحياء الشيعة لليلة عاشوراء، فيما انفجرت ثانية قرب جسر جامع النور الكبير، والثالثة قرب إعدادية الصناعة، فيما تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على تفجير عبوة رابعة.

وذكرت المصادر أن حصيلة ضحايا انفجار العبوة قرب حسينية المهدي ارتفعت إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وكانت القوات العراقية قد كثفت إجراءاتها الأمنية في محيط المساجد والحسينيات الشيعية التي تحيي ليالي عاشوراء في أرجاء المدينة.