التحقيق مع زعيم ثاني أكبر حزب معارض في جنوب أفريقيا بتهمة إطلاق عيار ناري

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من المقرر أن يمثل جوليوس ماليما زعيم ثاني أكبر حزب معارض في جنوب أفريقيا غدا الثلاثاء أمام وحدة تحقيق خاصة تابعة للشرطة، بسبب إطلاق عيار ناري بشكل غير مشروع.

وذكر متحدث باسم حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية أن ماليما /38 عاما/ تم تصويره وهو يطلق سلاح ناري في الهواء خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة على تأسيس الحزب في مدينة "إيست لندن" بجنوب البلاد، وربما يواجه اتهامات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الحزب ويدعى مبويسيني ندولزي قوله إن ماليما سوف يمثل أمام مقر وحدة التحقيق الخاصة التابعة للشرطة في بريتوريا.

وأسس ماليما حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية ، المعروف بسياساته الحادة، في يوليو عام 2013 بعد طرده من حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم.

وفاز الحزب بـ10.8 بالمئة من الأصوات خلال الانتخابات التي أجريت في 8 مايو الماضي.