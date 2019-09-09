 المبعوث الصيني: الحكومة السورية استعادت قوتها وتمكنت من حل مشكلات كبيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المبعوث الصيني: الحكومة السورية استعادت قوتها وتمكنت من حل مشكلات كبيرة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:03 ص

صرح المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، وو سيكي، بإن الحكومة السورية استعادت قوتها، والوضع في إدلب لم يعد يشكل خطورة قد تمثل شرارة اندلاع نزاع مسلح في سوريا.

وقال المبعوث الصيني ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم ـ إن "الصراع السوري مستمر منذ 8 سنوات"، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة السورية بدعم روسي تمكنت من حل المشكلات الكبيرة... ولا يزال الوضع في إدلب على الحدود مع تركيا معقدا في ظل وجود جماعات مسلحة.

واستبعد أن تشهد الأوضاع في سوريا نكسة وتأزما، بعد استعادة الحكومة السورية لقوتها، موضحا أنه " لا تزال مجموعات معينة من الإرهابيين بعد الهزيمة ، وقد تلجأ للقيام بأنشطة إرهابية في المستقبل".

وأضاف أن "سوريا دخلت بالفعل فترة من الانتعاش، لكن من الواضح أنه ما زال من الضروري حل جميع القضايا".

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