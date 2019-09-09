8 أسباب وراء تراجع الجزء الثالث من «13 Reasons Why»

المسلسل واجه اتهامات بتشجيع الشباب على الانتحار والنقاد يصفون أحداثه بالفوضى الدرامية

فى نهاية مارس 2017 الماضى، أحدثت شبكة نتفلكس الأمريكية صدمة لعدد كبير من جمهورها حينما طرحت الجزء الأول من مسلسل «13 سببا ــ Reasons Why13»، الذى كشف الكثير من التفاصيل والأسرار عن حياة الشباب فى المرحلة الثانوية وما يتعرض له بعضهم من تنمر واعتداء جنسى، وكوابيس حياتية تلازمهم طوال حياتهم.

المسلسل تدور فكرته الرئيسية حول «هانا بيكر» التى تقوم بدورها الممثلة الشابة كاثرين لانجفورد، وهى الفتاة الجديدة فى مدرسة ليبرتى الثانوية التى أقدمت على الانتحار بعدما سجلت شرائط بصوتها عن 13 سببا دفعتها لإنهاء حياتها.

على مدى الجزأين الأول والثانى، الذى طرح فى مايو 2018، تسببت هانا فى قلق واضطراب بين طلاب ثانوية ليبرتى الذين كان بعضهم سببا فى الحالة النفسية التى طالتها وتسببت فى انتحارها، والبعض الآخر كان يعانى فى صمت حتى فتحت لهم مجالا للحديث والتعبير عن أزماتهم.

التأثير الذى سببه المسلسل على مدى 26 حلقة، لم يكن هينا، واتهم بتشجيع كثير من الشباب على الانتحار ونقل العدوى إلى أرض الواقع، ولكن رغم ذلك كان عملا ناجحا وعرضا تلفزيونيا قويا فى أحداثه، ولكن الانتقادات دفعت صناعه لاتخاذ قرار بخلو الموسم الثالث الذى طرح نهاية أغسطس الماضى من مشهد انتحار «هانا»، وعدم ظهورلانجفورد فى أى مشهد على طريقة «الفلاش باك» على عكس الحال فى الأجزاء الأولى، لكونها عصب القصة ومحركة الأحداث.

أزمة «هانا بيكر» الأساسية كانت فى زميلها الذى يدعى «برايس ووكر»، الطالب الأبرز فى ثانوية ليبرتى الذى اغتصبها وأنكر فعلته، مثلما فعل مع صديقتها جيسيكا، وفتيات أخريات وصل عددهم إلى 7 أو 8 بحسب اعترافه فى الجزء الثالث، ثم نجاته بفعلته دون أى عقاب يذكر وحينما لم توفق فى الحصول على مساعدة جادة وفشلت فى العثور على قصة الحب التى تنجيها قررت إنهاء حياتها لوقف هذه المعاناة.

الحب الذى فشلت «هانا بيكر» فى العثور عليه، كان يلازمها طوال الوقت ولكنها لم تنتبه له، متمثلا فى مشاعر صديقها «كلاى جنسن» الذى يقوم بدوره الأمريكى ديلان مينيت، وظل على مدى ثلاثة أجزاء يحاول الثأر لها، حتى اتهم فى الجزء الثالث بقتل «برايس ووكر» الذى عثر عليه ملقى فى المياه ليكون عنوان الثلاث عشرة حلقة «من قتل برايس ووكر؟».

لم يلفت الموسم الثالث الانتباه المسبوق لهذه السلسلة، وفى حقيقة الأمر لم تكن القصة والتنفيذ بالإجادة الكافية لتحقيق ردود فعل إيجابية، وحصل على تقييم 7% من قبل النقاد على موقع « Rotten Tomatoes»، الذى وصف أحداثه بالفوضى الدرامية.

التناقض

الأسباب التى خفضت من تقييم المسلسل ليست قليلة، ولكن يمكن ذكر 13 عنصرا منها، ويتصدر تناقض الحبكة الدرامية أول هذه الأسباب، حيث تحولت القصة من الهجوم على برايس ووكر إلى الدفاع المتناهى عنه وإظهاره فى صورة التائب الذى لم يحظ بفرصته كاملة فى الوقت الذى اختفت فيه هانا بيكر المجنى عليها من المشهد تماما لاسيما ظهور والدتها فى الحلقة قبل الأخيرة كمشتبه بها فى مقتله.

الملل

من أهم مميزات المسلسل التى اختفت فى هذا الجزء هى التشويق والتتابع السلس للأحداث، فالجميع كان متشوقا لسماع الـ13 شريطا، ومعرفة دور كل شخص فى تأزيم وضع هانا وقصتها، ولكن فى هذا الجزء تدخل الملل والرتابة فى الأحداث لدرجة أنك تشعر فى منتصف الطريق أنك لا ترغب فى معرفة من قتل برايس ووكر.

الأمل الزائف

حاول الجزء الثالث تعزيز فكرة وجود أمل للمعتدى عليهم، وأن الحياة لم تنته عند الذكرى الأليمة التى تعرضوا لها، وبرز ذلك فى محاولة وصفهم بـ«الناجين»، ودفعهم للحديث عن أزمتهم وتوجيه اللوم إلى المعتدين، ولكن على مدى الثلاث عشرة حلقة لم يحدث أى تغيير مجتمعى أو قانونى يضمن سلامتهم وحمايتهم على المدى الطويل.

المجنى عليه المذنب

فى نهاية الجزء الثالث، ضرب صناع العمل بقصة النجاة الرئيسية عرض الحائط، حينما أفضت كل محاولات «جيسكا دافيز»، ــ وهى الفتاة التى اتهمت برايس ووكر صراحة باغتصابها ما تسبب فى مقاضاته سابقاــ، إلى لا شىء، فرغم حماسها وترشحها لمنصب رئيسة اتحاد الطلاب، ومطالبتها بمحاسبة كل الرياضيين المتسببين فى مشكلات لزملائهم، إلا أنها فى النهاية لم تغفر لمغتصبها، وشاركت فى مقتله، لتتحول من ناجية إلى مذنبة.

السذاجة

قصة الجزء الثالث كلها بنيت على فكرة ساذجة، وهى اهتمام الفتاة الجديدة «آنى»، بكلاى جنسن وأصدقائه، وإظهارها فى ثوب الصديقة التى تحاول تصحيح الأوضاع، ولكنها فى الحقيقة تسببت فى وضعهم جميعا محل شك وريبة، وفى النهاية خدعت الشرطة وأحدثت كارثة قانونية وأخلاقية نتج عنها تهرب الجناة الحقيقيون وإلصاق التهمة بشخص فارق الحياة.

التذبذب

فى نهاية الأجزاء الأولى كان للمشاهد رأيا واحد «برايس ووكر» مغتصبا مذنبا لا يستحق أى تعاطف وينتظره مستقبلا طويل فى السجون، ولكنه فى هذا الموسم تحول إلى تائب يحاول استعادة ثقة أصدقائه مرة أخرى ويساعدهم جميعا فى تخطى أزماتهم فى الوقت الذى مازال يقوم فيه بنفس التصرفات الطائشة ويتناول المخدرات ويعتدى على زملائه.

الإفلاس

قرار نتفلكس بعدم التركيز على انتحار هانا بيكر، نتج عنه ضعف فى القصة ما أدى إلى إفلاس فى الأحداث، ولم يستطع صناعه ابتكار قصة جديدة تحمل نفس الحماس والتسلسل، وبدلا من مشهد الانتحار تمت الاستعانة ببدائل تنوعت ما بين مشاهد تعاطى المخدرات والعلاقات الجنسية «المثلية»، التى برزت بشكل كبير، وزيادة مشاهد التعرى.

المط

حتى تحافظ نتفلكس على عادتها بتقديم الموسم فى 13 حلقة، شهد هذا الموسم كثير من المط والتطويل فى الأحداث وبعض التيه أحيانا فى تفاصيل المشاهد.

كان من الممكن أن نكتب 13 سببا وأكثر تقف وراء ضعف هذا الموسم، ولكنها ستدور جميعا فى نفس الإطار المذكور سابقا، وسنحذو حذو صناع العمل فى المط والتطويل الزائد عن الحد، ما يفقد هذا التقرير أهميته.