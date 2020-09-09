 مقتل 11 شخصا بانقلاب عبارة في بنجلادش - بوابة الشروق
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مقتل 11 شخصا بانقلاب عبارة في بنجلادش

علم بنجلاديش
علم بنجلاديش
وكالات:
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 12:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 12:54 م

لقي 11 شخصا مصرعهم وفقد كثيرون آخرون في انقلاب عبارة تقل نحو 40 راكبا بعد اصطدامها بسفينة محملة بالرمال في بنجلادش، اليوم الأربعاء.

وقال كازي محمد عبد الرحمن، المسؤول الإداري بمنطقة نتروكونا التي وقع بها الحادث في نهر جوماي، على بعد 160 كيلومترا شمالي العاصمة دكا، قال إن من بين القتلى خمسة أطفال وثلاث نساء، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "انتشلنا 11 جثة حتى الآن ولا تزال عملية إنقاذ المفقودين مستمرة".

ويموت المئات سنويا في حوادث العبارات في بنجلادش، وهي دولة بها ممرات مائية عديدة، لكنها تعاني من التراخي في تطبيق معايير السلامة.

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