تواجه امرأتان اتهامات بارتكاب جرائم كراهية، بعد اعتدائهما على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات ووالدته الداعمة لترامب خارج المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في ديلاوير.

واستولت السيدتان على قبعة الطفل الحمراء التابعة لترامب والتي أطلقتها حملته الانتخابية كدعاية له للفوز في للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وكانت تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأظهرت الكاميرات المثبتة جريمة التعدي التي وقعت في 20 أغسطس في ويلمنجتون، على بعد بضع مئات من الأقدام من حيث ألقى المرشح الرئاسي جو بايدن خطابه في تلك الليلة، وتم القبض عليهما في يوم 23 أغسطس، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

يوم الثلاثاء، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية ديلاوير لائحة اتهام إلى أوليفيا وينسلو وكامرين إيمي، البالغتان من العمر 21 عامًا، تهم جناية السرقة والتآمر وجرائم الكراهية وتهمة جنحة تعريض رفاهية طفل للخطر.

كما وجهت إلى إيمي تهمة جنحة بالاعتداء على رجل حاول استرداد القبعة، محاولا الاعتداء على والدته، والهجوم على الصبي.

كما تتضمن اللائحة اتهامات للسيدتين بارتكاب الجرائم، بغرض التدخل في الممارسة الحرة للضحية أو التمتع بأي حق أو امتياز أو حصانة يحميها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ، أو ارتكاب الجريمة المذكورة لأن الضحية قد مارست أو تمتعت بحقوقها الشرعية.

وقالت كاثلين جينينغز ، المدعية العامة لولاية ديلاوير ، إن تصرفات وينسلو وإيمي ليست تتبع المجتمع الأمريكي بصلة.

وتابعت: "العنف بأي شكل من الأشكال غير مقبول، لكن إيذاء شخص آخر ناهيك عن كونه طفل بسبب التعبير عن آرائه يخون المبادئ التي تأسست عليها بلادنا".

وأضافت "أن ذلك على الرغم من كونها محامية تتبع النهج الديمقراطي المعارض، وقد انضمت إلى عدة دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب".

واستكملت "حرية التعبير وحرية التجمع مقدسة، بغض النظر عما إذا كنا نتفق مع الآراء المعبر عنها ام لا، وخاصة عندما لا نوافق عليها".

وكان انتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث على نطاق واسع بعد أن نشر عبر الإنترنت من أجل ترامب.

يأتي ذلك في ظل احتدام المنافسة بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الرئاسي الديمقراطي المنافس له جو بايدن، وسط انقسام حاد في أمريكا.