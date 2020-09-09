محافظ الإسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدة قضايا

ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد سلامة، مساعد مدير أمن الإسكندرية للأمن العام، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، وأمين سر المجلس، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووافق المجلس، خلال الجلسة، على عدة قرارات أهمها: الموافقة على الكتاب الدوري بشأن إطلاق خدمات للمواطنين على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات لعدد 54 خدمة بداية من 1 / 7 / 2020، في إطار خطة الدولة بتيسير تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

والموافقة على اعتماد نماذج توحيد الأوعية والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب والمركز النموذجي للخدمات.

وتمت الموافقة المبدئية على قبول التبرع من إحدى المواطنين عن قطعة الأرض الكائنة بناحية التوفيقية عزبة الستين بحي المنتزة ثان وتخصيصها لإقامة معهد أزهري.