 توافد كبار السن والسيدات على صناديق الاقتراع بأسيوط - بوابة الشروق
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توافد كبار السن والسيدات على صناديق الاقتراع بأسيوط

مقر محافظة اسيوط - ارشيفية
مقر محافظة اسيوط - ارشيفية
حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:56 م
واصل كبار السن والسيدات التوافد على صناديق انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، مع اقتراب موعد إغلاق اللجان.

وكانت الجولة الأولى للانتخابات أسفرت عن الإعادة بين كل من مجد الدين حسيبو أبو الحسن طه، ومحمد الأنور سليمان عبد الحفيظ عن حزب مستقبل وطن، وياسر عبد الحميد عوض سيد ومصطفى جمعة مهدي عبد الصادق "مستقل".

وجدير بالذكر أن التصويت يتم داخل 255 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، يشرف عليها 255 قاضيًا، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية بالمحافظة يصل إلى نحو مليون و35 ألفًا و571 ناخبًا وناخبة.

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