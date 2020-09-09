مباحث الإنترنت تتبع الحسابين المجهولين لفتاتي الدقهلية لكشف حقيقة زواجهما

تقوم مباحث الإنترنت بتتبع الحساب المفتوح، بعد أن أُغلِق الحساب الثاني في واقعة ظهور حسابين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفتاتين يدعيان أنهما من محافظة الدقهلية وقاما بإعلان زواجهما.

قال مصدر أمني في محافظة الدقهلية، إن الفتاتين اللتين أعلنتا زواجهما مثليًا عبر حسابين بموقع التواصل "فيسبوك"، وهميين، مشيرًا إلى أن الصور الموجودة بالحسابين متداولة عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، بأسماء شخصيات أخرى.

وأوضح المصدر أن إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام وقطاع الأمن الوطني، تتعامل بجدية مع ما جرى تداوله عبر "فيسبوك" حول الحسابين المنسوبين لفتاتين، يتداول أنهما من مدينة المنصورة، تدعيان زاوجهما مثليًا، بعد موافقة أهليتهما وأن هناك بعض الدلائل قد تشير إلى فبركة الحسابين وعدم انتسابهما للأسمين المعلنين بهما.

وقالت المصادر إن الصورة المنشورة مع صورة خبيرة التجميل، هي صورة فتاة أخرى وخاصة بعارضة أزياء مغربية تُدعى عائشة ولا علاقة لصاحبات الصور الحقيقيات بإعلان الزواج المثلي.

وأضاف أن من بين الأدلة أنهما ذكرا موقع دراستهما الثانوية بمدرسة هي في الأصل للبنين وموقعها مدينة المنصورة، وكذلك نشر صور متداولة لفتيات أخريات، وكذا أرقام السيارات التي ظهرت ببعض الصور الأخرى وجاري ملاحقة مؤسسي الحسابين.

وكان رواد الفيسبوك تداولوا صورًا حول فتاتين تدعيان أنهما من مدينة المنصورة، تعلنان زواجهما مثليًا، وجاء بحساب الفتاتين "شيرين مكاوي"، و"ريم محسن"، أنهما قررتا الزواج مثليًا "بعد إلحاح على أهليهما والحصول على موافقتهم".

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن حساب ريم محسن، تم إغلاقه ولم يتم التوصل إليه، وبفحص حساب شيرين مكاوى، تبين أنه من محافظة أخرى، وأن مباحث الإنترنت تتبع الحساب المفتوح لتحديد صاحبه ومكانه.

وكانت بدأت القصة بادعاء فتاة تدعى "شيرين مكاوي"، زواجها من أخرى "ريم محسن"، وعلقت عبر حسابها قائلة: "أخيرًا وبعد محاولات كتيرة لإقناع الناس وأهلنا، هيجمعنا بيت واحد"، مما أثار حالة من السخط من الجماهير.

وفي ذات السياق، انتشر فيديو لفتاة تدعى أمنية شوقي، واحدة من الفتيات التي ظهرت صورها على الأكاونت تحت اسم "ريم" نفت صلتها بالأكونت تماما عبر حسابها بموقع إنستجرام، الذي يحتوي على أكثر من 102 ألف متابع، والتي تعمل ميكاب أرتست، وفقا للوصف في حسابها، ونفت أمنية شوقى، صلتها بالأكاونت عبر حسابها من خلال فيديو، قائلة: "أنا صاحية النهاردة الصبح على رسائل والدنيا مقلوبة على جريدتين منزلين خبر كلام مغلوط ومش موثوق فيه، وبيلعبوا في سمعة بنات".