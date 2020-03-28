محافظ بورسعيد يبحث تطوير خدمات هيئة الرعاية الصحية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفدًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة دكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وناقش محافظ بورسعيد، خلال اللقاء مع أعضاء الوفد آخر مستجدات الأعمال بالهيئة العامة للرعاية للصحية، وتبادل الحديث حول عدد من الموضوعات بشأن تطوير الخدمات المقدمة داخل هيئة الرعاية الصحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود هيئة الرعاية الصحية، والتي تعد من أهم الخدمات المقدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مؤكدًا أننا نشهد طفرة كبيرة في مستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمواطن، والتي كانت من أولى أهداف إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الجهود المستمرة لأحداث التطوير داخل كافة قطاعات المنظومة بما يساهم فى الارتقاء بالمستوى الطبي والصحي بالمحافظة.