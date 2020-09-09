طيران الإمارات تعيد موسكو إلى شبكة خطوطها 11 سبتمبر

أعلنت طيران الإمارات، أنها ستستأنف خدمات الركاب إلى مطار موسكو دوموديدوفو برحلتين في الأسبوع اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري.



وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات في أوروبا إلى 26 مدينة، لتتيح لعملائها عير العالم مزيداً من خيارات السفر إلى أوروبا، وتوفر لعملائها في روسيا الاتحادية مجدداً فرص السفر بأمان وسلامة عبر دبي إلى الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا.



وتعكف طيران الإمارات على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب لتلبية الطلب على السفر، مع وضع صحة وسلامة عملائها وطاقمها ومجتمعاتها على رأس قائمة أولوياتها.



ومع إضافة موسكو سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية إلى 85 مدينة.



وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى موسكو يومي الجمعة والسبت.



ففي أيام الجمعة، تغادر الرحلة "ئي كيه 133" مطار دبي الدولي في الساعة 10:10 وتصل إلى موسكو في الساعة 2:25 بعد الظهر، وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 134" مطار موسكو دوموديدوفو في الساعة 5:35 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 11:35 ليلاً.



وفي أيام السبت، تغادر الرحلة "ئي كيه 131" دبي في الساعة 4:15 عصراً وتصل إلى موسكو في الساعة 8:30 مساءً، وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 132" موسكو في الساعة 11:20 ليلاً وتهبط في مطار دبي الدولي في الساعة 5:30 صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموسكو).



وستستخدم طيران الإمارات على خط موسكو طائرات البوينج 777-300ER، والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر، ويتوفر للمسافرين مع طيران الإمارات إلى موسكو مواصلة رحلاتهم مع الناقلة الروسية الشريكة في الرمز "S7 إيرلاينز" إلى عدد كبير من الوجهات الإقليمية.



ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.



ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.



دبي ترحب بزوارها: تعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية.



وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم "السفر الآمن" SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.



المرونة والضمان: توفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات حتى 31 أغسطس 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر 2020، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم بسبب القيود غير المتوقعة على الرحلات أو السفر المتعلقة بـ"كوفيد-19" أو عندما يحجزون تذكرة مرنة Flex أو بالغة المرونة Flex plus.