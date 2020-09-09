السيطرة على حريق محدود داخل منزل في طنطا

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نشب في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، حريق هائل بمنزل بأول طريق شوبر بالقرب من الطريق السريع في طنطا وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية اليوم من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

تلقى مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت بلاغا من نقطة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل في اول طريق شوبر بطريق طنطا السريع بسبب ماس كهربائي .

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق خشية امتداده لباقي المنازل المجاورة وتحرر المحضر وأخطرت النيابة للتحقيق وجار تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث لمعرفة سبب الحريق.