العاهل السعودي يبحث مع الرئيس الصيني سبل مواجهة أثار فيروس كورونا

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج بحث خلاله "جهود مجموعة دول العشرين لمواجهة آثار جائحة كورونا".



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أشار "إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة".



من جهته، هنأ الرئيس الصيني، العاهل السعودي بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.