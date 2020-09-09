 العاهل السعودي يبحث مع الرئيس الصيني سبل مواجهة أثار فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 8:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العاهل السعودي يبحث مع الرئيس الصيني سبل مواجهة أثار فيروس كورونا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:43 م
أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج بحث خلاله "جهود مجموعة دول العشرين لمواجهة آثار جائحة كورونا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أشار "إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة".

من جهته، هنأ الرئيس الصيني، العاهل السعودي بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك