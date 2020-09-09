زعيم المعارضة الإيطالية سالفيني يتعرض لهجوم من امرأة

تعرض زعيم المعارضة اليميني المتطرف الإيطالي، ماتيو سالفيني، لهجوم اليوم الأربعاء من جانب امرأة، بينما كان في حملة تتعلق بالانتخابات المحلية.



واقتربت المرأة من سالفيني في بونتاسيفي، وهي بلدة تقع على مشارف فلورنسا، ومزقت قميصه وسبحة كاثوليكية حول عنقه وصرخت فيه قائلة "أنا ألعنك، أنا ألعنك"، قبل أن تتدخل الشرطة واقتادت المرأة بعيدًا.



ونقلت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" عن رجال الشرطة القول إنها كانت تعاني بوضوح من حالة نفسية وأضافوا انها يمكن أن تواجه اتهاما بالاعتداء ومقاومة القبض عليها.



وكتب سالفيني بعد الواقعة عبر فيسبوك: "كل شيء بخير، لا تقلقوا لا يوجد أذى بدني"، مشيرا إلى أنه ليس غاضبا ولكنه شعر "بالأسف والحزن حيال المعتدية".



وقالت الصحيفة إنها امرأة كونغولية سمراء في الثلاثينيات من العمر تشارك في مشروع لخدمة المجتمع يديره مجلس البلدية المحلي.



ويرأس سالفيني وهو وزير داخلية سابق، حزب الرابطة القومي المعروف بآرائه المتشددة بشأن الهجرة وغالبا ما يواجه اتهامات بالعنصرية.



وكان سالفيني في توسكاني وهي معقل لليساريين، قبل الانتخابات الإقليمية التي تجرى في 20-21 سبتمبر، وهناك اعتقاد أن حزب الرابطة لديه فرصة ضئيلة في الفوز في المنطقة فيما سيكون مأزقًا سياسيًا كبيرًا.