وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة تفعيل العمل العربى المشترك للانتصار على التحديات

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اجتماع الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، ضرورة تفعيل العمل العربى المشترك باعتباره شرطا لا يمكن تجاوزه للانتصار على التحديات الجسيمة التي تنعكس آثاره على الجميع.

وقال الصفدي إن "القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية الأولى، هي أساس الصراع وحلها على الأسس التي تضمن تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي تقبله الشعوب".

وأضاف أنه "لا بد أيضاً من تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية. يجب لهذه الكارثة ان تنتهي. والحل سياسي يصنعه السوريون، يحفظ وحدة سوريا ويخلصها من الإرهاب ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها في المنطقة وفي منظومة العمل العربي المشترك، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين".

وقال إن الأردن يدعم "كل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية يتفق عليه الأشقاء الليبيون"، معربا عن وقوف بلاده إلى جانب لبنان في تبعات انفجار مرفأ بيروت ودعم العراق في مواجهة الارهاب، والوقوف إلى جانب مصر والسودان في التمسك بحقوقهما المائية.