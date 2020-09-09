إقليم تيجراي الإثيوبي يتحدى حظرا حكوميا على إجراء تصويت برلماني

تحدى إقليم "تيجراي" الإثيوبي، حظرا حكوميا على إجراء تصويت برلماني، مما فاقم من التوترات مع إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويمثل التصويت تحديا مباشرا للحكومة الاتحادية، التي أجلت الانتخابات العامة في وقت سابق من هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا. وهذا التحدي الأحدث في سلسلة من التحديات التي يواجهها آبي منذ أن بدأ تنفيذ إصلاحات سياسية قبل عامين.

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن التوترات بين السلطات في إقليم "تيجراي" والسلطات الاتحادية ربما تؤدي إلى اضطرابات يمكن أن تعرض خطط آبي بشأن فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي للمخاطر.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيونية الإثيوبية الحكومية عن بعض المسؤولين الاتحاديين قولهم إنه يمكنهم وقف التصويت، بينما ذكر مجلس الشيوخ في البرلمان يوم السبت الماضي إن النتائج لن يتم الاعتراف بها.