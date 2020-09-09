ضبط 7 تشكيلات عصابية في حملة أمنية بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية بالاشتراك مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، في ضبط 7 تشكيلات عصابية بطنطا، والمحلة الكبرى، والسنطة، وزفتى، للسرقات العامة، وسرقة الدراجات النارية، وسرقة الهواتف المحمول.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بالغربية، يتضمن ضبط 7 تشكيلات عصابية مختلفة تضم عددًا من المتهمين، تخصصت في السرقات العامة والدراجات النارية وهواتف المحمول، وسقوط تلك التشكيلات بطنطا، والمحلة الكبرى، وسمنود، وزفتى، وبحوزتهم بعض المسروقات من دراجات نارية وهواتف محمول بجانب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وحررت المحاضر وأخطرت النيابة العامة المختصة للتحقيق.