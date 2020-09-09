إثيوبيا تبقي على الخدمات المالية المحلية في لوائحها الجديدة للاستثمار

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وافقت إثيوبيا على لوائح جديدة ستواصل الاحتفاظ بفرص عمل في الكثير من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية للمستثمرين المحليين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقا للوائح التي تم نشرها على الموقع الالكتروني للجنة الاستثمار الإثيوبية فإن الخدمات المصرفية والتأمين والسمسرة والاستشارات القانونية ستبقى محظورة على المستثمرين الأجانب.

وستكون صادرات البن والخدمات الإعلامية والأمنية مقصورة أيضا على المستثمرين المحليين.

هذه اللوائح المعدلة تعد جزءا من إصلاحات اقتصادية شرعت فيها حكومة رئيس الوزراء، آبي أحمد وتشمل خصخصة الشركات الحكومية مثل شركات السكر والأسمنت.

وكانت إثيوبيا سارعت باستيراد 200 ألف طن متري من السكر قبل احتفالاتها بالعام الجديد التي تحل يوم 11 سبتمبر الجاري، في ظل الثغرة الكبيرة بين حجم الانتاج المحلي والاحتياجات.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، أن الكمية الجديدة سوف ترفع مخزون البلاد من السكر من 90 ألف طن في الوقت الحالي.