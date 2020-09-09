سفير الصين في فنزويلا: الصين تؤيد عقد محادثات بين الحكومة والمعارضة

قال سفير الصين لدى فنزويلا لي باورونج إن حكومته تدعم الحوار السياسي بين حكومة نيكولاس مادورو وبعض قادة المعارضة "لحل الخلافات ضمن الإطار الدستوري"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوضح باورونج، متحدثا للتلفزيون الفنزويلي الرسمي، أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السادس من ديسمبر "ستؤدي إلى التعبير الكامل عن إرادة الشعب".

وأضاف باورونج في مطار كاراكاس الدولي حيث وصلت طائرة قادمة من الصين تحمل مساعدات إنسانية من بينها معدات فحوص فيروس كورونا: "يجب احترام هذه الانتخابات ودعمها من قبل المجتمع الدولي بأسره".