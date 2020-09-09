اتحاد الجامعات العربية يعزي السودان بضحايا الفيضانات

أعرب أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، عن خالص التضامن مع اشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفضيانات التي تجتاح البلد الشقيق.
وقدم الأمين العام -في بيان رسمي صدر عن الاتحاد اليوم الأربعاء وبالنيابة عن رؤساء الجامعات العربية وأمناء ومدراء المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد وأسرة الأمانة العامة- تعازيه الحارة للحكومة والشعب السوداني الشقيق بضحايا الفيضانات.
وتمنى الدكتور سلامة للجرحى والمصابين الشفاء العاجل والسلامة للمواطنين الذين تضررت منازلهم نتيجة الفيضانات وعودتهم لمنازلهم آمنين بأسرع وقت ممكن.