اتحاد الجامعات العربية يعزي السودان بضحايا الفيضانات

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أعرب أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، عن خالص التضامن مع اشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفضيانات التي تجتاح البلد الشقيق.

وقدم الأمين العام -في بيان رسمي صدر عن الاتحاد اليوم الأربعاء وبالنيابة عن رؤساء الجامعات العربية وأمناء ومدراء المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد وأسرة الأمانة العامة- تعازيه الحارة للحكومة والشعب السوداني الشقيق بضحايا الفيضانات.

وتمنى الدكتور سلامة للجرحى والمصابين الشفاء العاجل والسلامة للمواطنين الذين تضررت منازلهم نتيجة الفيضانات وعودتهم لمنازلهم آمنين بأسرع وقت ممكن.