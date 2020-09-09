 اتحاد الجامعات العربية يعزي السودان بضحايا الفيضانات - بوابة الشروق
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اتحاد الجامعات العربية يعزي السودان بضحايا الفيضانات

عمان - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 12:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 12:54 م

أعرب أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، عن خالص التضامن مع اشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفضيانات التي تجتاح البلد الشقيق.

وقدم الأمين العام -في بيان رسمي صدر عن الاتحاد اليوم الأربعاء وبالنيابة عن رؤساء الجامعات العربية وأمناء ومدراء المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد وأسرة الأمانة العامة- تعازيه الحارة للحكومة والشعب السوداني الشقيق بضحايا الفيضانات.

وتمنى الدكتور سلامة للجرحى والمصابين الشفاء العاجل والسلامة للمواطنين الذين تضررت منازلهم نتيجة الفيضانات وعودتهم لمنازلهم آمنين بأسرع وقت ممكن.

 


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