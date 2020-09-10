متحدث الحكومة: الدولة تكفر عن أخطائها بقانون التصالح

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومات السابقة كانت تغض الطرف عن المخالفات، لافتًا إلى أن الشعب المصري دفع ثمن هذا من تآكل الرقعة الزراعية.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الدولة تكفر عن أخطائها بقانون التصالح، منوهًا إلى أن القوانين العادية السابقة تقضي بالإزالة للمخالفات.

من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي إن الدولة كانت العامل الأساسي للخطأ وولادته من الأساس، ليرد سعد، أن دخول المرافق إلى الوحدات المخالفة وضع خاطئ لا تُخلى مسؤولية الوحدات المحلية فيه.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.