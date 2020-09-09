دراسة: الحرب الأمريكية على الإرهاب شردت 38 مليون شخص من أراضيهم

أفادت دراسة حديثة لجامعة أمريكية، بأن حصيلة 20 عاما من الحرب الأمريكية على الإرهاب تسببت في تهجير 38 مليون شخص على الأقل من أراضيهم، تزامنا مع اقتراب حلول الذكرى الـ20 لهجمات الـ11 من سبتمبر، وإحجام الولايات المتحدة الأمريكية عن استقبال المزيد من اللاجئين من مناطق الصراعات التي تدخلت في أغلبها.

ويقول ديفيد فاين أستاذ الأنثروبولوجي ومشرف الدراسة من جامعة براون الأمريكية، لصحيفة "نيو يورك تايمز"، إن أرقام المهجرين جراء الحرب الأمريكية لا تزال مجرد إحدى الخسائر، بجانب القتلى والمصابين، والتي لا يتوقع أحد من مواطني الولايات المتحدة مدى فداحتها بسبب التدخل الأمريكي العسكري.

وقدرت الدراسة بأن عدد النازحين -المتضمن بالدراسة- يفوق العدد منذ القرن الـ10، باستثناء نازحين الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الدراسة أنها أخذت بأكثر الأرقام مصداقية، إلا أن الحصيلة الحقيقية من مشردي الحرب الأمريكية على الإرهاب تتراوح بين 48 إلى 59 مليون نازح.

وتتابع الدراسة أنها تحدثت عن الدول التي شهدت تدخلا أمريكيا كبيرا خلال الحرب على الإرهاب مثل أفغانستان والعراق وباكستان واليمن وليبيا وسوريا والفلبين والصومال، بينما استثنت الدول التي شهدت تدخلا أمريكيا عسكريا أصغر مثل التشاد والنيجر والكاميرون ومالي وبوركينافاسو والكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطي.

وأفادت الدراسة بأن الأسباب وراء نزوح المشردين كانت القصف المدفعي وهجمات الطائرات المسيرة والغارات الجوية التقليدية والمعارك على الأرض، والتي تسببت في هدم البيوت، وذلك بجانب أسباب أخرى كانخفاض الأمن الغذائي والمجاعات والبطالة.

يذكر أن شعبا مثل الشعب الصومالي نزح 45% منه منذ بدء الهجوم الأمريكي على الصومال خلال الحرب على الإرهاب.

وذكرت الدراسة أيضا أن عدد العائدين لأوطانهم بعد التشريد الأمريكي يقدر بـ25.3 مليون شخص، كثير منهم ولدوا بمناطق النزوح وبعد عودتهم للوطن واجهوا نفس ظروف الحرب السيئة والطاردة.

ويتزامن ذلك مع انخفاض حاد بقبول الولايات المتحدة الأمريكية لقبول طلبات اللجوء من مناطق الصراع التي تدخلت بها، وذلك منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم عام 2016 إذ انخفض عدد اللاجئين المقبولين من العراق إلى 95% ولاجئين الصومال إلى 91%.