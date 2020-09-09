 شايفلر الألمانية للتوريدات الصناعية تعتزم شطب 4400 وظيفة - بوابة الشروق
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شايفلر الألمانية للتوريدات الصناعية تعتزم شطب 4400 وظيفة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 9:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 9:20 م

أعلنت شركة التوريدات الصناعية الألمانية شايفلر، اليوم الأربعاء، اعتزامها شطب 4400 وظيفة إضافية في أوروبا بنهاية 2022؛ بسبب الأزمة التي يمر بها قطاع السيارات حاليا.

وقالت شايفلر إنها تأمل في أن تحقق خفضًا في النفقات السنوية بقيمة 300 مليون يورو (350 مليون دولار) وتحقيق 90 في المئة من هذا المستهدف بحلول 2023، وتقدر تكلفة خطة إعادة الهيكلة بنحو 700 مليون يورو.

وتشمل خطة شطب الوظائف 12 موقعًا صناعيًا تابعًا للشركة في ألمانيا، بما في ذلك موقعها الرئيسي في مدينة هيرتوجين أوراخ، ومصنعين آخرين في أوروبا خارج ألمانيا.

وأضافت الشركة التي تنتج مجموعة واسعة من المنتجات المستخدمة في الآلات والصناعات الجوية إنها لا تستبعد غلقا كاملا لمصنعها في مدينة فوبرتال.

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