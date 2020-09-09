 مفتي موسكو يكشف عن إصابته بكورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 2:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مفتي موسكو يكشف عن إصابته بكورونا

مفتي موسكو
مفتي موسكو
د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 2:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 2:32 ص

 كشف مفتي مدينة موسكو إلدار علاء الدينوف عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال المفتي في رسالة بالفيديو وجهها إلى متابعيه عبر تطبيق "إنستجرام": "لقد مرضت للأسف منذ فترة معينة، فقد لحق كوفيد-19 بعائلتي أيضا.. كانت هناك أيام عصيبة ولم يتم التشخيص في الحال، وإذا كانت ثمة أعراض معينة، لكننا ظننا حتى النهاية أنه ليس كوفيد بل مرض تنفسي عادي أو إنفلونزا. غير أنه جرى تأكيد الإصابة بكوفيد-19"، حسبما أفاد موقع قناة "روسيا اليوم".

ويتولى إلدار علاء الدينوف إفتاء العاصمة الروسية منذ عام 2013، بعد أن كان إماما في مسجد موسكو الجامع منذ عام 2003.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك