عامر: الصين دعمتنا بحوالي 6 مليارات دولار خلال أزمتنا

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن المؤسسات الدولية الاقتصادية أشادت بالوضع الاقتصادي بمصر.

وأضاف عامر، أثناء لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»،مساء اليوم الأربعاء، أن «أمريكا والدول الأوروبية لم تدعمنا خلال فترة الأزمة بينما ساندت الصين مصر بحوالي 6 مليارات دولار، ونائب محافظ البنك المركزي الصيني أشاد بإجراءات البنك المركزي المصري ووصفها بالتاريخية».

وذكر أن «جميع المؤسسات الدولية تشيد بوضعنا الاقتصادي، واللي بيزايد على وضعنا الاقتصادي جاهل أو مغرض، لن نسمح لأحد بضرب الثقة أو استقرارنا»، مستطردًا: «أطلقنا مبادرة خلال أزمة كورونا لإزالة 8 آلاف شركة من القوائم السلبية».

وتابع: «تم إطلاق مبادرة بـ 100 مليار جنيه بفائدة منخفضة لدعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ثم مضاعفتها إلى 200 مليار جنيه بناء على طلب الرئيس السيسي، وتم توفير 400 مليار دولار جزء كبير منها للتنمية».

وأشار إلى ضخ 150 مليار جنيه لدعم هيئة المجتمعات العمرانية من أجل التنمية، مواصلًا: «الودائع كانت 1.5 تريليون خلال 2014 ثم أصبحت 4.6 تريليون، وهو ما يعكس الثقة في القطاع المصرفي».