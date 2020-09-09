الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن موعد زيارة لوكاشينكو إلى روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر دبلوماسي في موسكو لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إن زيارة رئيس بيلاروسيا مقررة إلى روسيا في 14 سبتمبر الجاري.

وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء قنوات المعارضة البيلاروسية في تطبيق "تلجرام"، مشيرا إلى أن هدفها الرئيسي هو روسيا.

وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع رئيس تحرير إذاعة "جوفوريت موسكفا" (موسكو تتحدث) رومان بابايان: "نعرف من يقف وراء كل هذه القنوات في تلجرام، هؤلاء هم الأمريكيون، ويجب علينا جميعًا أن ندرك أن الأمر الآن لا يتعلق ببيلاروسيا، لأن هدفهم الرئيسي هو روسيا".

وحذر لوكاشينكو، في تعليقه على الاحتجاجات في بيلاروسيا، من احتمال تكرار شيء مماثل في روسيا.