مباحثات نمساوية سلوفاكية تشيكية حول كورونا والمهاجرين واستفزازات تركيا

بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتس اليوم /الأربعاء/ مع كل من إيجور ماتوفيتش رئيس وزراء سلوفاكيا واندريه بابيس رئيس وزراء التشيك التعاون بين الدول الثلاث في مواجهة جائحة /كورونا/ مع التركيز على تبادل الخبرات والآراء بشأن أفضل الاجراءات للسيطرة على الجائحة.

وقال كورتس ،في مؤتمر صحفي عقب المباحثات اليوم، أنه يشكر نظيريه السلوفاكي والتشيكي على الحضور إلى فيينا وإجراء هذه المباحثات الهامة في ظل ظروف دولية دقيقة تتصاعد فيها مخاطر الإصابات الجديدة بالوباء.

ولفت كورتس إلى أن المباحثات تطرقت إلى مساعدة اليونان على مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية ومنع تكرار مأساة عام 2015 والتى شهدت تدفقا جماعيا للاجئين ، لافتا إلى ضرورة التنسيق الأوروبي في مواجهة سياسات النظام التركي التي تهدف إلى ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة اللاجئين.