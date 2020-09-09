 عودة 15 طفلاً روسيًا إلى بلادهم من مناطق تخضع لسيطرة المسلحين في سوريا - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

عودة 15 طفلاً روسيًا إلى بلادهم من مناطق تخضع لسيطرة المسلحين في سوريا

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:07 ص

عاد 15 طفلاً روسيًا إلى بلادهم، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، على متن طائرة أجلتهم من مناطق يسيطر عليها مسلحون في سوريا حيث هبطت بمطار تشكالوفسكي بالقرب من العاصمة موسكو.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن هناك مجموعة من الأطباء رافقوا الأطفال أثناء رحلة العودة، حيث إن بعضهم مصاب بالشلل وآخر مصاب بجروحٍ ناجمة عن الشظايا.

وكانت قد استئنفت رحلات العودة إلى روسيا بعد توقف في منتصف أغسطس الماضي بسبب فيروس كورونا، عندما أعادت 26 طفلاً روسيًا إلى منازلهم من دور الأيتام في دمشق.

وأكدت المفوضة الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا أنه سيتم إعادة 122 قاصرًا إلى بلادهم في المستقبل القريب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك