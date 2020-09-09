 رئيس الكنيسة الأسقفية: قدمنا تبرعا ماليا للسودان تضامنا مع كارثة الفيضان - بوابة الشروق
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رئيس الكنيسة الأسقفية: قدمنا تبرعا ماليا للسودان تضامنا مع كارثة الفيضان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:55 م

كشف الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا عن تبرع الكنيسة للسودان الشقيق بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد وتسببت في كارثة إنسانية لمئات الأسر السودانية.

وأوضح رئيس الأساقفة في بيان اليوم الأربعاء، إن الكنيسة قدمت تبرعًا ماليًا للمطران حزقيال كوندو رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في السودان.

وأكد المطران منير حنا التضامن مع السودان الشقيق التي تعاني بسبب الكارثة الطبيعية وتشهد مرحلة من التحول السياسي بعد تغيير نظام عمر البشير.

واختتم حنا بيانه: "نصلي للأشقاء في السودان لكي تعبر البلاد أزمتها ونسأل الله أن يترأف على المتضررين وأسرهم ويرفع عنهم الكارثة".

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