حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالسنطة

شهدت قرى شبرابيل وكفر كلا الباب والكرما بمدينة السنطة في محافظة كفر الغربية، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد لارتكاب مخالفات تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتابع اللواء اشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والإشغالات حيث تم إزالة العديد من حالات تعدي على الشوارع وتمت الإزالات كاملة حتي مستوي سطح الأرض وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك بالتنسيق مع مركز الشرطة وقسم الإزالات والإشغالات.

وأشرف الدكتور عماد شعراوى وأبو اليزيد محمد نائبا رئيس مركز ومدينة السنطة على أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بالطرق العامة والشوارع حيث تم إزالة التعديات على الشارع الرئيسي فضلا عن إزالة الإعلانات المخالفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجَّه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.