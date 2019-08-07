الذهب يتراجع 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات حيث سجل جرام 21 نحو 843 جنيها مقابل 848 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وذلك بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

واضاف واصف، تراجع جرام 18 ليسجل 722 جنيها، كما انخفض جرام 24 ليسجل 963 جنيها وتراجع الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليسجل 6744 جنيها مقابل 6784 جنيها بنهاية تعاملات أمس.

وعاليما، هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حيث طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العاليمة بينما يتراقب المستثمرون استراتيجات السياسية النقدية من بنوك مركزية خلال هذا الاسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1925 دولار للأوقية، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الأجلة 0.5% ليصل إلى 1933 دولار.

وبحسب رويترز يترقب المستثمرون حاليا نتائج أجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسيات المقرر أنعقاده يوم الخميس