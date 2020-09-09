خبراء الأمراض المعدية: روسيا تشغل المرتبة الـ51 بعدد وفيات كورونا

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية البروفيسور فلاديمير تشولانوف أن مؤشر الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا بلغ 1.7.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن تشولانوف قوله - خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الإنترنت الخاص بالأمراض المعدية، والذي عقده المعهد المركزي الروسي للأوبئة - "إن مؤشر الوفيات يظهر نسبة المرضى المتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي مقارنة بالعدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـ(كوفيد - 19)، موضحا أن روسيا تشغل الآن المرتبة الـ51 في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بـ(كوفيد - 19)، كما أنها تشغل المرتبة الـ44 في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس التاجي".

وأشار الخبير إلى أن مؤشر الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمي في روسيا يعادل 0.1%، أي أنه يقل عن مؤشر (كوفيد - 19) بمقدار 17 مرة.

يذكر أن عدد المصابين بالفيروس التاجي في روسيا بلغ حتى اليوم مليونا و41 ألف شخص، أما عدد الوفيات فبلغ منذ بدء انتشار الفيروس 18 ألفا و135 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 856 ألفا و458 شخصا.