انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الصين من 10 إصابات الاثنين إلى إصابتين الثلاثاء، وكلها إصابات وافدة.

غير أن الصين لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان في ديسمبر الماضي قبل أن يتفشى في جميع أنحاء العالم، منذ 24 يوما.

فقد قالت لجنة الصحة العامة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل حالتي إصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، أمس الثلاثاء انخفاضا من 10 حالات الاثنين.

وأضافت اللجنة، في بيان الأربعاء، أن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلاً إلى البلاد من الخارج لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

وتراجع عدد الحالات الجديدة في الصين التي لا تظهر عليها أعراض إلى 8 حالات مقابل 13 حالة الاثنين، بحسب رويترز.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات (كوفيد-19) المؤكدة في الصين الآن 85.146 حالة في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4.634 حالة وفاة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، شارك الثلاثاء، في حفل توزيع جوائز لمهنيين طبيين ساهموا بفاعلية في مكافحة الفيروس، بحسب شبكة "سكاي نيوز.عربية" الإخبارية.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده اجتازت "اختبارا تاريخيا واستثنائيا" في طريقة تعاملها مع فيروس كورونا، مشيدا بـ"الكفاح البطولي" للبلاد ضد المرض.

وأضاف "حققنا بسرعة نجاحا أوليا في حرب الشعب ضد فيروس كورونا. نحن نقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة (كوفيد-19)"، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية

وخلال الاحتفال، وزع الرئيس الصيني ميداليات ذهبية لأربعة "أبطال" من المجال الطبي وسط تصفيق مئات الحاضرين، الثلاثاء، والذين وضع جميعهم كمامات وشارات تظهر زهرة حمراء كبيرة على بزاتهم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19، حيث أصيب نحو 6.3 مليون أميركي بالفيروس، منهم حوالي 190 ألف حالة وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في العالم حوالي 27.6 مليون إصابة، توفي منهم نحو 900 ألف شخص بحسب مرصد جامعة جونز هوبكينز لتتبع الفيروس.