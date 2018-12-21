رئيس وزراء كوريا الجنوبية: ممارسة السلطة الحكومية ضد عرقلة مكافحة كورونا

صرح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة ستمارس السلطة الحكومية الممنوحة من الشعب بدون تردد تجاه التصرفات التي من شأنها عرقلة مجهودات مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتهدد سلامة الأمة.

وقال جيونج -في اجتماع (المقر المركزي لتدابير الكوارث) الذي ترأسه اليوم "بخصوص مظاهرات تخطط لها القوى المحافظة بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة- "إن بعض الجمعيات المدنية المحافظة تخطط لتنظيم المظاهرات الاحتجاجية في يوم التأسيس الوطني الذي يصادف خلال عطلة الشكر في أوائل أكتوبر المقبل على الرغم من جائحة فيروس كورونا"، معقبا أن هذا الأمر مؤسف للغاية.

وأصدر جيونج سيه -بحسب ما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- تعليماته للشرطة والحكومات الإقليمية بالرد بشكل صارم على أي أعمال غير قانونية تعرقل إجراءات الحجر الصحي الحكومية.

وأشار إلى أن العديد من الأشخاص؛ بمن فيهم الخبراء قلقون من احتمال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أعقاب عطلة الشكر، مؤكدا ضرورة الاستعداد التام في عطلة الشكر لمنع ارتفاع حالات الإصابة في أعقاب العطلة على غرار العطلات السابقة في مايو وأغسطس، ومن المقرر أن تستمر عطلة الحصاد في البلاد 5 أيام في الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.