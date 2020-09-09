يستضيف برنامج "لايت شو" في العاشرة من مساء غدا الخميس، الفنان محمد دياب، ليتحدث دياب خلال اللقاء عن مسلسل "فرصة تانية" الذي شارك به في موسم رمضان 2020، وموقفه من التمثيل وتخوفات ابتعاده عن مجال الغناء. ويكشف أيضا موقفه من أغاني المهرجانات، ودور زوجته في دعمه في السنوات الأخيرة.

يذكر أن برنامج "لايت شو" تقدمه آية غرياني، وأميرة عدلي، ويسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

يعرض البرنامج على قناة “الحياة” أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.