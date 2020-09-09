النازحون من سوريا يُدخِلون صناعة جديدة على أهالي كردستان بالعراق

يقوم التاجر السوري الكردي "سليمان شيخو"، بتجربة زيت الزيتون الطازج في عصارته بكردستان العراق؛ للتأكد من مدى جودة المنتج الذي اشتهرت به مدن الشمال السوري، والذي لم تعتد المزارع العراقية على إنتاجه من قبل، لتدخل صناعة جديدة على أهالي كردستان العراق القائم عليها النازحين من الحرب السورية.

ويقول شيخو، لـ"فرانس برس"، إنه اعتاد على نقل أشجار الزيتون من مسقط رأسه بعفرين السورية؛ ليغرسها في كردستان العراق ويبدأ نشاطا تجاريا وزراعيا جديدا على المنطقة.

ويضيف شيخو أنه بمجرد بلوغ الشجرة عامها الثالث تصبح جاهزة للنقل عبر الحدود ضمن أراضي يسيطر على معظمها في الوقت الحالي الإدارات الكردية وما يتبعها من مسلحين.

وبدأ شيخو، نقل الأشجار منذ عام 2007، حين كانت الأوضاع مستقرة بسوريا، وبينما نقل بعض الأشجار بشكل قانوني، فأغلبها تم تهريبه حتى بلغ حجم مزرعة شيخو في تلال كردستان 40 ألف شجرة زيتون.

ويعد الزيتون من أهم المكونات على المائدة السورية والعربية، كما أن لزيته فوائد عدة في الطبخ وصناعة الصابون وزيوت المصابيح والمدافئ.

ويتابع شيخو أنه اختار كردستان نظرا لغنا تربتها وملاءمتها للزيتون، ولكن حرارة الطقس تجعله يستعين بنظام ري مختلف عن الأنظمة الشائعة بالمنطقة؛ لمحاكاة مواطن تلك الأشجار في عفرين السورية.

ويقوم شيخو ببيع كثير من أشجار الزيتون لتزيين فيلات المصايف العراقية أو بيعها للمزارعين المحليين للاستفادة منها، بينما يستغل حصاد بقية الأشجار مرتين في فبراير ونوفمبر من كل عام لصناعة زيت الزيتون.

ويقول شيخو إن كل 100 كيلوجرام من الزيتون يستخرج منها 23 كيلو من الزيت.

وبحسب وزارة الزراعة لكردستان العراق، فقد لعب النزوح السوري جراء الحرب دورا كبيرا بتنمية قطاع زراعة الزيتون، إذ تنامى عدد أشجار الزيتون بالمنطقة على يد مزارعي عفرين السورية من 170 ألف شجرة عام 2008 لـ4 ملايين شجرة العام الحالي، والتي تم إنفاق 23 مليون دولار على زراعتها.