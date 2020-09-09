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روجت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقطارات هيئة السكك الجديدة خلال التشغيل اليومي على مختلف خطوط الهيئة وخاصة الوجهين القبلي والبحري.

واستلمت هيئة السكك الحديدية خلال الفترة الماضية 100 جرار أمريكي من طراز "جينرال إلكتريك" ضمن صفقة توريد 110 جرارات أمريكية وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالى وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى بتكلفة 602 مليون دولار.

كما تسلمت الهيئة 68 عربة ركاب درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ضمن صفقة توريد 1300 عربة ركاب بمختلف الدرجات المكيفة والمميزة، تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وفقًا للتعاقد المبرم مع شركة "ترانسماش هولندج" الممثلة للتحالف المجري الروسي.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان لـ"الشروق"، أن يتم تجميع العربات والجرارات الجديدة ليرى المواطن شهريا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وإحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى أسطول العربات بالسكة الحديد.