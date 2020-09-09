البرتغال تسجل أكبر زيادة للإصابات بكورونا منذ أبريل

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أعلنت البرتغال، اليوم الأربعاء، أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" منذ شهر أبريل الماضي.

وقالت المديرية العامة للصحة الحكومية، إنه تم تسجيل 646 حالة جديدة في يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61 ألفًا و541 حالة.

وظلت حالات الإصابة الجديدة اليومية فوق 200 حالة منذ بداية سبتمبر الجاري، ووصلت إلى 486 يوم السبت الماضي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ارتفع عدد الحالات النشطة في البرتغال بواقع 505 حالات ليصل إلى 16 ألفًا و408.

وانخفض عدد الحالات التي دخلت المستشفيات بواقع 3 حالات ليصل إلى 391 حالة، فيما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بنسبة 2 ليصل إلى 52.

وارتفع اجمالي حالات الوفيات بواقع ثلاث حالات ليصل إلى ألف و849 حالة.