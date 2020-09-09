«LBCI» تنقل أمسية فنية من مرفأ بيروت في ذكرى الأربعين لضحايا الانفجار

تنقل قنوات LBCI الأمسية التي ستُقام أمام مرفأ بيروت في السادسة والنصف مساء السبت المقبل بتوقيت لبنان، وتحت عنوان "بيروت تتذكر" تتضمّن الأمسية مزيجًا من الأعمال الموسيقيّة اللبنانية والعالميّة، يُرافقها صورٌ وفيديوهات وشهَادات، وذلك بمشاركة كورال مكون من 250 مُنشداً من الجامعة الأنطونيّة، وجامعة سيّدة اللويزة، وجوقة الفيحاء، وجوقة المبرات، وأوركسترا تضم 30 عازفًا موسيقيًا.

ويشارك أيضًا في الأمسية التي توافق مرور 40 يومًا على فاجعة انفحار مرفأ بيروت المطربة فاديا طنب الحاج، والممثّل رفعت طربيه، والفنان عمر الرحباني، والفنانة تانيا صالح، والملحن زاد ديراني، والملحن غبريال يارد، والعازف الموسيقى عبد الرحمن الباشا، والكاتب والمخرج المسرحي وجدي معوض والأديب أمين معلوف، وسينوغرافيا الأمسية من تصميم جان لوي مانغي، والإخراج لباسم كريستو.

وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أعلنت قنوات LBCI عن إتاحة بث هذه الأمسية للعرض على القنوات اللبنانبة "الجديد"، "NBN"، "OTV"، "تلفزيون لبنان"، و"المستقبل"، وذلك إلى جوار بثها عبر قنوات وموقع LBCI الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وقال البيان إن أمسية "بيروت تِنذَكَر" كي لا ننسى ضحايا وجرحى ومفقودي الانفجار، ولتُشكّل الأمسية رسالة إيمان وأمل ينبعثان من تحت رماد المرفأ نحو لبنان الجديد الذي ينتظره اللبنانيّون.