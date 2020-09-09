 3 أحزاب معارضة فائزة بانتخابات مونتينيجرو يسعون لتشكيل حكومة - بوابة الشروق
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3 أحزاب معارضة فائزة بانتخابات مونتينيجرو يسعون لتشكيل حكومة

انتخابات - ارشيفية
انتخابات - ارشيفية
بودجوريتسا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:29 م
تعهد رؤساء ثلاثة أحزاب معارضة فازت في الانتخابات العامة الشهر الماضي في مونتينيجرو (الجبل الأسود) بالتزامهم بمحادثات عضوية الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة "فيجيستي" ومقرها بودجوريتسا.

وفاز حزب "من أجل مستقبل الجبل الأسود"، وحزب "السلام أمتنا"، و"أسود على أبيض" بشكل غير رسمي بالانتخابات التي أجريت في 31 أغسطس، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية بحلول 14 سبتمبر.

وتسعى الأحزاب الثلاثة لتشكيل حكومة، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعهدت الاحزاب باحترام عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) واعتراف الدولة السابق بكوسوفو.

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