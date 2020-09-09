الانتهاء من وضع خطة إنقاذ شركة طيران أليتاليا يحتاج شهرا إضافيا

قالت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميشيلي، اليوم الأربعاء، إن خطة إعادة تأميم وإنقاذ شركة الطيران المتعثرة أليتاليا لن تكتمل قبل شهر آخر على الأقل.

وأضافت الوزيرة خلال جلسة استماع برلمانية أن إصدار مرسوم بإنشاء شركة عامة جديدة تستحوذ على شركة الطيران أمر شبه حتمي.

في الوقت نفسه، فإن المرسوم سيقضى بإنشاء شركة برأسمال 20 مليون يورو (6ر23 مليون دولار) فقط وستكون مهمتها الوحيدة وضع خطة لإنقاذ شركة طيران أليتاليا خلال 30 يوما.

وتحتاج هذه الخطة إلى الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية التي تراجع المساعدات الحكومية للشركات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وبمجرد الحصول على هذه الموافقة يمكن لشركة أليتاليا استئناف عملها بطريقة مناسبة.

كانت الحكومة الإيطالية رصدت 3 مليارات يورو لإنقاذ شركة الطيران. وكانت آخر مرة حققت فيها أليتاليا أرباحا في عام 2002، وهي تخضع للإدارة الحكومية منذ مايو 2017.

وقالت ميشيلي إن خطة الإنقاذ الجديدة ستكون لمدة 5 سنوات وتستهدف تجنب أي تقليل لحجم شركة الطيران أو شطب للوظائف وأن يكون أسطول الشركة أكثر من 100 طائرة في حين أن الأسطول حاليا يتكون من 113 طائرة.

وأضافت الوزيرة أنه يمكن إعادة خصخصة الشركة في المستقبل، بعد أن تسترد عافيتها تحت إدارة الدولة، وقالت "يمكنني تأكيد أن الهدف هو إيجاد شريك اقتصادي" في شركة أليتاليا.