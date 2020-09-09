شوقي: 2021 سيكون من أفضل السنوات في التعليم المصري

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النصيب الأكبر من إلغاء الكنترولات وموارد مجموعات التقوية سيذهب إلى المعلم، مشيرًا إلى أن الباقي سيتم توجيهه لتطوير البنية التحتية للمدارس وبناء المنصات التعليمية.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن أجهزة التابلت التي توفرها الوزارة للطلاب بمرحلة الثانوية العامة تكلفت تسعة مليارات جنيه، مؤكدًا أن عام 2021 سيكون من أفضل السنوات في التعليم المصري.

وعن مدى تقبل أولياء الأمور والطلاب لنظام التعليم الجديد، عقب: «المصريون أذكياء وسيعيدون النظر في التغيير»، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ساهمت في تقبل الناس لهذا النظام.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن أزمة فيروس كورونا سرعت من التقبل المجتمعي للنظام الجديد والتحرك فيه بشكل أسرع، مطمئنًا أولياء الأمور: «هناك جيوش من البشر تعمل في الوزارة وسنقدم لهم خدمة جيدة».

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انطلاق الدراسة في المدارس العامة 17 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ في المدارس الدولية 15 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن مصر نجحت في العبور بالأزمة التي حدثت في العام الدراسي المنتهي 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر وزارة التعليم، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، أن العام الماضي كان زاخرا بالتحديات، بالإضافة إلى أن هناك تحدٍ في العام الدراسي الجديد وهو كيف سينتظم 23 مليون طالبا ومليون معلم غير الإداريين في العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.