تشكيل لجنة لفحص شبكة الغازات في مستشفى السنطة بالغربية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة بقيادة هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، ولجنة فنية وهندسية من إدارة الصيانة بالمديرية.

يأتي ذلك لفحص شبكة الغازات بمستشفى السنطة، والوقوف على مدى توفر اسطوانات الأكسجين، وذلك ردًا على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من نقص اسطوانات الأكسجين، ووجود خلل وتسريب من شبكة الغازات، مما يؤثر على معدل وصول الأكسجين لمرضى العزل.

وبعد فحص شبكة الغازات في غرفة الأكسجين وجميع أقسام المستشفى العزل وأقسام الغسيل الكلوي والحضانات والداخلي والطوارئ، والمعمل، وبنك الدم، لم يتضح وجود أي تسرب أو خلل في شبكة الغازات، وتبين وجود ٢٢٥ اسطوانة بالمستشفى، مع العلم أن أقصى استخدام للمستشفى يوميًا لا يتعدى 120 اسطوانة.

وأمر وكيل الوزارة بزيادة عدد الاسطوانات إلى 300 تحسبًا لأي طوارئ، أو زيادة في الاستخدام، ويعتبر الاستهلاك الزائد بالنسبة لجميع المستشفيات وليست مستشفى السنطة فقط، وذلك لزيادة ومضاعفة معدل استهلاك مرضى عناية العزل لحاجتهم الشديدة للأكسجين.