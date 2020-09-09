طارق عامر: الاقتصاد كان بحاجة لعملية جراحية دقيقة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تم تكليفه بالمنصب في نوفمبر 2015، وكانت فترة صعبة وقتها، مشيرًا إلى أنه سبق له العمل في البنك المركزي، وتحقق وقتها نجاحات كثيرة.

وأضاف عامر، أثناء لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن فاروق العقدة، أبلغه أنه سيستدعى لمنصب محافظ البنك المركزي واحتمالات النجاح كانت صعبة للغاية، منوهًا إلى أنه عرض على الرئيس الرؤية الخاصة به للبنك المركزي، لكن معظم الناس كانت معارضة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.

وذكر أنه كانت هناك حالة من الخوف والمقاومة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلك طريقا من أجل الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما أن الاقتصاد كان بحاجة إلى جراحة دقيقة، لافتًا إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان البنك المركزي يمتلك 800 مليون دولار احتياطي نقدي في 2015.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان صاحب الرأي الوحيد من أجل الإصلاحات الاقتصادية.