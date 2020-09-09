حافظ أبو سعدة يكشف أكاذيب الإخوان حول وجود انتهاكات واسعة داخل السجون

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان تستهدف السجون المصرية بالشائعات رغبة منهم في خلق تقارير بشأن اوضاع سيئة بها، مشيرًا إلى تدشين بعض من أعضاء التنظيم لحملة حول وجود حالات مصابة بكورونا داخل السجون والدعوة إلى الافراج عن النزلاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الإخوان يريدون أن يصوروا الأمر على غير حقيقته بأن هناك انتهاكات واسعة النطاق داخل السجون المصرية، متابعا: «مابيعديش أسبوع إلا لما يطلعوا تقارير عن إن أوضاع السجون في مصر سيئة».

وتابع: «نحن في المجلس القومي لحقوق الإنسان لدينا آلية إنصاف، وعندما نطالب بالإفراج عن سجين نظرًا لظروفه الصحية يحدث استجابة لنا، حتى فى حالات لسجناء من أعضاء الإخوان المسلمين».

وأشار إلى أن أجرى زيارة بصحبة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى مدير مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية، حيث عُرض عليهم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لتطهير العنابر وتزويد السجناء بالمطهرات، فضلًا عن تجهيز المستشفيات بالمستلزمات والمعدات اللازمة، متابعًا أن النيابة العامة أجرت زيارات في السابق للسجون بما فيها سجن العقرب؛ للاطمئنان على أحوال النزلاء.

وذكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم فتح باب الزيارات لذوي نزلاء السجون في مواعيد تحدد عن طريق الهاتف وذلك بعد منعها لفترة جراء أزمة كورونا.