هل يستطيع فيروس كورونا تغيير طريقة عمل أدمغتنا؟

لا شك أن جائحة فيروس كورونا، ألقت بآثارها السلبية على الكثير من الأصعدة، وخلفت حالة من اليأس والحزن لدى البعض، خشية أن يلحق بهم الفيروس، مما ترك آثارًا نفسية غير محمودة العواقب على الكثيرين.

ويقول الخبراء إنه سواء كنت قد أصبت بالفيروس أم لا، فمن المحتمل أن تكون الطريقة التي تعمل بها دماغك قد تغيرت خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ يمكن للفيروس أن يسبب عددًا من المشاكل العصبية، إلى جانب القلق والاكتئاب، كما أن العزلة والقلق الناجمين عن الوباء يغيروا في كيمياء الدماغ ويسببوا اضطرابات المزاج، وفقًا لموقع "ذا كونفرسيشن".

وتشير الأبحاث إلى أن الفيروس قد يصل إلى الدماغ عبر البصيلة الشمية للدماغ الأمامي، وهو أمر مهم لمعالجة الرائحة، حيث ُيعد فقدان حاسة الشم أحد الأعراض لدى العديد من مرضى فيروس كورونا.

وكجزء من النظام المسئول عن حاسة الشم، ترسل البصيلة الشمية معلومات حول الرائحة لتتم معالجتها بشكل أكبر في مناطق الدماغ الأخرى، بما في ذلك اللوزة، والقشرة الأمامية والحصين، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في العاطفة والتعلم والذاكرة.

كما أن البصيلة الشمية غنية بمادة الدوبامين الكيميائية، وهو أمر مهم للمتعة والتحفيز والعمل، وقد يغير فيروس كورونا مستويات الدوبامين والمواد الكيميائية الأخرى، مثل السيروتونين والأسيتيل كولين، التي تؤثر على الانتباه والتعلم والذاكرة والمزاج.

ومن المحتمل أن تكون هذه التغييرات في الدماغ مسئولة عن الحالة المزاجية والتعب، فضلًا عن تسببها في التوتر والقلق والاكتئاب.

ويوضح العلماء أن الإجهاد المتكرر هو سبب رئيسي للالتهاب في الجسم، والذي يمكن أن يؤثر أيضًا على الدماغ ويقلص حجم الحُصين، وبالتالي يؤثر على مشاعرنا، كما يؤثر الإجهاد على مستويات السيروتونين والكورتيزول في الدماغ، مما قد يؤثر على مزاجنا، وفي النهاية تؤدي هذه التغييرات إلى أعراض الاكتئاب والقلق.

ومع ذلك، فإن الشيء الجيد في الدماغ هو أنه قابل للتغيير ويمكنه تعويض الضرر، حتى الحالات الخطيرة مثل فقدان الذاكرة والاكتئاب يمكن تحسينها عن طريق القيام بأشياء تغير وظائف المخ وكيميائه.

وأظهرت الدراسات أن جميع المناطق التي تأثرت بالفيروس، يمكن أيضا أن تساعد على تحسين وظيفة الذاكرة وزيادة التحفيز، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض صحية عقلية إلى تقييم من قبل طبيب نفسي.