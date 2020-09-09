محافظ الشرقية يفتتح لوحة توزيع كهرباء بُردين بتكلفة 47 مليون جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، لوحة توزيع كهرباء بُردين بتكلفة 47 مليون جنيه؛ ضمن المشروعات التي تشهدها المحافظة بمناسبة احتفالات العيد القومي، والذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام.

وقال المحافظ، إن الهدف من إنشاء اللوحة تقسيم التغذيات ذات الأحمال المرتفعة، مثل: الزهراء A 200 - الحصة A 250، وكذلك التخفيف عن لوحة توزيع كهرباء أبو الأخضر، والعمل على تغذية محطات مياه بُردين والزهراء، ومحطات صرف صحي بُردين – الزهراء – كفر أباظة – أنشاص البصل، وتغذية قرى: بردين – الزهراء – أنشاص البصل – الحصة – كفر أباظة – الأشاعر والخمسين.

من جانبه، أشاد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بالتنسيق بين المحافظة والشركة للإرتقاء بمنظومة الكهرباء داخل نطاق الشرقية، مشيدًا بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات في قطاع الكهرباء للعمل على استقرار التيار الكهربي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء بمراكز ومدن: الزقازيق – بلبيس – الإبراهيمية – فاقوس – كفر صقر، وذلك بتكلفة 295 مليون جنيه؛ لتحسين مستوى منظومة الكهرباء داخل محافظة الشرقية.